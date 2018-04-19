KOBİ’lerin kredi faizi KOSGEB’den

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere yönelik yeni bir destek programı için düğmeye bastı. Programın detaylarını KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt açıkladı. KOBİ'ler için önümüzdeki süreçte yeni finansman modellerinin olacağını belirten Uzkurt, "Her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız" dedi. Uzkurt, şöyle devam etti: "KOBİ'lerimizi, hangi sektörde olduklarına, proje bazlı üretim yapıp yapmadıklarına, yeni girişimci olup olmadıklarına göre belli kategorilere ayırdık. Bu kategorilerde 100 bin liradan 500 bin liraya kadar her bir KOBİ'mizin bir kredi limiti olacak. Bu kredi işletme kredisi, yatırım kredisi, makine teçhizat kredisi olabilir. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde, biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ'miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız. Bundan sonraki dönemde aslında her bir KOBİ'nin KOSGEB'den faizi karşılanmak üzere bir kredi limiti olacak."
BİRKAÇ AYA TAMAM
Çalışmayı birkaç ay içinde yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, mevzuat çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını, modelin uygulanması için bankalarla çalıştıklarını anlattı. Uzkurt, çalışma kapsamında KOSGEB'in, faizi belli bir puan üzerinden karşılayacağını, bu puanın kredinin türüne göre belirleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Örneğin, bir firmamız makine teçhizat almak için kredi kullandığında bunun faiz oranını karşılamadaki taban puanımız 6 puansa, 'Yerli makine alacağım' dediğinde 4 puan daha ekleyip 10 puan üzerinden faizi karşılayacağız. Bu çalışma, KOBİ'nin finansmana erişimi konusunda önemli bir adım. Ayrıca bizim, KOBİ'lerimizi desteklerken bir yandan da yerli üretimi özendirelim şeklinde bir politikamız var."
5 MİLYON LİRA TEKNOLOJİ DESTEĞİ
■ KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi. Ar- Ge'ye ciddi destek verdiklerine işaret eden Uzkurt, şunları kaydetti: "Ar-Ge projeleri yapılıyor, sonunda bir prototip çıkıyor. Ancak bu prototipleri ekonomiye kazandıracak uygulamanız yoksa ya da bunların ticarileşmesini sağlamamışsanız o ana kadar yaptığınız yatırımlar bir anlamda atıl kalıyor. Teknoloji düzeyi yüksek alanlarda KOBİ'lerimizin Ar-Ge projelerini üretime ve yatırıma dönüştürmek için Yatırım Destek Programı çağrısına çıktık. Teknoloji düzeyi yüksek Ar-Ge projelerinin KOBİ'lerimiz tarafından üretilmesi konusunda 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Üretilen teknolojik ürünlerin alıcısını KOBİ'lerin bulması ya da büyük firmaların bu KOBİ'leri bulması halinde eşleşme yapılırsa bu KOBİ'leri öncelikli olarak destekleyeceğiz."
BİRKAÇ AYA TAMAM
Çalışmayı birkaç ay içinde yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, mevzuat çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını, modelin uygulanması için bankalarla çalıştıklarını anlattı. Uzkurt, çalışma kapsamında KOSGEB'in, faizi belli bir puan üzerinden karşılayacağını, bu puanın kredinin türüne göre belirleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Örneğin, bir firmamız makine teçhizat almak için kredi kullandığında bunun faiz oranını karşılamadaki taban puanımız 6 puansa, 'Yerli makine alacağım' dediğinde 4 puan daha ekleyip 10 puan üzerinden faizi karşılayacağız. Bu çalışma, KOBİ'nin finansmana erişimi konusunda önemli bir adım. Ayrıca bizim, KOBİ'lerimizi desteklerken bir yandan da yerli üretimi özendirelim şeklinde bir politikamız var."
5 MİLYON LİRA TEKNOLOJİ DESTEĞİ
■ KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi. Ar- Ge'ye ciddi destek verdiklerine işaret eden Uzkurt, şunları kaydetti: "Ar-Ge projeleri yapılıyor, sonunda bir prototip çıkıyor. Ancak bu prototipleri ekonomiye kazandıracak uygulamanız yoksa ya da bunların ticarileşmesini sağlamamışsanız o ana kadar yaptığınız yatırımlar bir anlamda atıl kalıyor. Teknoloji düzeyi yüksek alanlarda KOBİ'lerimizin Ar-Ge projelerini üretime ve yatırıma dönüştürmek için Yatırım Destek Programı çağrısına çıktık. Teknoloji düzeyi yüksek Ar-Ge projelerinin KOBİ'lerimiz tarafından üretilmesi konusunda 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Üretilen teknolojik ürünlerin alıcısını KOBİ'lerin bulması ya da büyük firmaların bu KOBİ'leri bulması halinde eşleşme yapılırsa bu KOBİ'leri öncelikli olarak destekleyeceğiz."
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