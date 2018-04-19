Kazanç 'dizi'si

Türk dizileri dünyada ses getirirken; Türkiye'ye olan ilgiyi de artırıyor. Dünyada 140'tan fazla ülkede gösterilen, yıllık 350 milyon doları aşan ihracat rakamına imza atan dizilerimiz, turizme olumlu yönde etki yaparken, Türk edebiyatına olan ilgiyi de yükseltti.
TÜRK EDEBİYATI GÖZDE
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Dünyayı dolaştıkça gözlemliyorum, dizilerin hakları satıldıkça Türk edebiyatına olan ilgi de artıyor. Türk dizileri, yurt dışına kitap satışını olumlu etkiliyor" dedi. Türkiye'de dizilerin tarihe ilgiyi de önemli derecede artırdığını vurgulayan Kocatürk, bu durumun özellikle inceleme araştırma kitaplarının satışlarına olumlu yansıdığını söyledi.
YÜZDE 19 ARTIŞ
İnceleme araştırma kitap satışında 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artış olduğunu belirten Kenan Kocatürk, şöyle devam etti: "Yakın tarihi, siyasi tarihi merak edenler var. Geçenlerde bir tarih hocamızın kitabı çıktı. Çok sevindirici bir gelişme, öğrendiğim kadarıyla ilk bir ay içinde 300 bin satmış. Bu mükemmel bir rakam, dünyanın birçok yerinde böyle rakamlarla karşılaşmıyorsunuz. Dünyada böyle 300 bin satan kitaplar kolay değil. Kitap okumayla, kitap satışlarıyla ilgili olumluya giden bu anlayışı geliştirmemiz gerekiyor."
TÜRK EDEBİYATI GÖZDE
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Dünyayı dolaştıkça gözlemliyorum, dizilerin hakları satıldıkça Türk edebiyatına olan ilgi de artıyor. Türk dizileri, yurt dışına kitap satışını olumlu etkiliyor" dedi. Türkiye'de dizilerin tarihe ilgiyi de önemli derecede artırdığını vurgulayan Kocatürk, bu durumun özellikle inceleme araştırma kitaplarının satışlarına olumlu yansıdığını söyledi.
YÜZDE 19 ARTIŞ
İnceleme araştırma kitap satışında 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artış olduğunu belirten Kenan Kocatürk, şöyle devam etti: "Yakın tarihi, siyasi tarihi merak edenler var. Geçenlerde bir tarih hocamızın kitabı çıktı. Çok sevindirici bir gelişme, öğrendiğim kadarıyla ilk bir ay içinde 300 bin satmış. Bu mükemmel bir rakam, dünyanın birçok yerinde böyle rakamlarla karşılaşmıyorsunuz. Dünyada böyle 300 bin satan kitaplar kolay değil. Kitap okumayla, kitap satışlarıyla ilgili olumluya giden bu anlayışı geliştirmemiz gerekiyor."
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