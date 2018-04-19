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Emekliye eşit

ları a endeksli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de istiyor. Talep hayata geçerse, tüm emeklilerin zam oranları eşitlenmiş olacak

Emekliye eşit zam
Ülkemizde emekli aylığı alanların sayısı 12 milyonu aştı. Kimi SSK'dan kimi Bağ-Kur'dan kimi de Emekli Sandığı'ndan emekli oluyor. Emeklilerin sistemleri farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı a endeksli. Maaşlarda her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor. Memur emeklilerinin zammı ise memurlarla birlikte de belirleniyor. Milyonlarca memur emeklisi, toplu sözleşmede belirlenen zam oranını ve oluşursa enflasyon farkını alıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini istiyor.

'FARKLI ARTIŞ OLMAMALI'
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem hepimiz Kurumu çatısı altındayız, farklı zamlar olmamalı. Tüm emeklilerin zamları toplu sözleşmeyle belirlenmeli" çağrısı yapıyor. Zamların toplu sözleşmeyle belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağını vurgulayan SSK ve Bağ-Kur emeklisi okurlarımız, "Bizim zam sistemimiz enflasyona endeksli. İyileştirme ancak bir yasa çıkarılarak gerçekleşebiliyor. Ayrıca biz zam oranlarımızı, maaşımıza yansıyacağı ay görebiliyoruz. Bu da önümüzü görmemizi zorlaştırıyor" yorumlarını yapıyor. Toplu sözleşme taleplerinin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek. Emekliler toplu sözleşmede belirlenen zammı alacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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