Memura lojman fırsatı

Maliye Bakanlığı'nın 2 ayrı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu lojmanlarının satışını da düzenleyen kanunun geçen yıl yürürlüğe girdiğini, bunun uygulanmasına ilişkin açıklayıcı hükümlerin bulunduğu tebliğin dün Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, lojmanların öncelikli satın alma hakkını memurlara verdiklerini söyledi. Ağbal, şöyle konuştu:
İKİ FARKLI İNDİRİM VAR
"Satışa, öncelikle kat mülkiyeti olan konutlarda halihazırda oturan ve satın alma talebi bulunan konutlarla başlayacağız. Kat mülkiyeti bulunmayan konutlar da satışa konu edilecek. Şu anda savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman var. İhaleye çıkacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkını ilk olarak memurumuza vereceğiz. Memurumuz 'Bu konutu ben alacağım' derse, peşin ödemede ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alabilecek. Taksitle ödemek isterse yüzde 25'i peşin, 48 aya kadar taksitle kendisine satacağız. Memurumuz, bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek."
İKİ FARKLI İNDİRİM VAR
"Satışa, öncelikle kat mülkiyeti olan konutlarda halihazırda oturan ve satın alma talebi bulunan konutlarla başlayacağız. Kat mülkiyeti bulunmayan konutlar da satışa konu edilecek. Şu anda savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman var. İhaleye çıkacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkını ilk olarak memurumuza vereceğiz. Memurumuz 'Bu konutu ben alacağım' derse, peşin ödemede ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alabilecek. Taksitle ödemek isterse yüzde 25'i peşin, 48 aya kadar taksitle kendisine satacağız. Memurumuz, bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.