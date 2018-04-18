Enerjiye Türkiye damgası

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çeşitli ülkelerden 30 bakanın katıldığı konferansta Türkiye'yi temsil eden Albayrak, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni yüzyıla adaptesi ve teknolojik anlamda da gelişimi noktasında katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği açısından çok önemli bulduklarını belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz, ekonomik büyümemizin altyapısını oluşturan dinamik enerji büyüme potansiyeliyle, özellikle bulunduğumuz istikrarsız ülke ve coğrafyalarda güvenli bir liman, en önemlisi Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Albayrak, "YEKA noktasında 10 yıl boyunca rüzgar ve güneşte 10'ar bin megavatlık kapasite oluşturarak, devlet desteğimizle dünyada öncü ülkelerden biri olmak için stratejimizi inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
30 BAKAN KATILDI
Berlin'deki konferansta konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, çeitli ülkelerden gelen 30 bakan ve sektör temsilcilerine Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı.
30 BAKAN KATILDI
Berlin'deki konferansta konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, çeitli ülkelerden gelen 30 bakan ve sektör temsilcilerine Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.