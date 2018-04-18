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ye damgası

’de konuşan Bakan Albayrak, ‘Avrupa’ya kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya devam edeceğiz’ dedi

Enerjiye Türkiye damgası
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda yenilenebilir yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çeşitli ülkelerden 30 bakanın katıldığı konferansta 'yi temsil eden Albayrak, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni yüzyıla adaptesi ve teknolojik anlamda da gelişimi noktasında katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği açısından çok önemli bulduklarını belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz, ekonomik büyümemizin altyapısını oluşturan dinamik enerji büyüme potansiyeliyle, özellikle bulunduğumuz istikrarsız ülke ve coğrafyalarda güvenli bir liman, en önemlisi Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Albayrak, "YEKA noktasında 10 yıl boyunca rüzgar ve güneşte 10'ar bin megavatlık kapasite oluşturarak, devlet desteğimizle dünyada öncü ülkelerden biri olmak için stratejimizi inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

30 BAKAN KATILDI
'deki konferansta konuşan Enerji Bakanı , çeitli ülkelerden gelen 30 bakan ve sektör temsilcilerine Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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