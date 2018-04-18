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Çok çalışana toplu para

Çok çalışana toplu para
Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Bu kişilerin 'ya fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları var. SGK talep üzerine 1 ay içinde parayı ödüyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. Fakat tavanı aşan kısmın işveren hissesi geri verilmiyor. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz hesaplanmıyor.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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