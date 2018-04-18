5 milyon emekliye yeni maaş hesabı

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umudu taşıyor. Anayasa Mahkemesi'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. Emeklilerden TAKVİM'e telefon yağdı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammının şart olduğunu belirten okurlarımız, "İntibak için yıllardır bekliyoruz. Konunun gündeme taşınmasına sevindik. Bu konudan umutluyuz. Milletvekillerimiz sesimizi duysun, intibak için bir an önce Meclis'e yasa teklifini sunsun" şeklinde konuştu.
NASIL YAPILACAK?
Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Öncelikle bir yasa çıkarılacak, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.
NASIL YAPILACAK?
Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Öncelikle bir yasa çıkarılacak, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.
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