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Yol Durumu
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hızlanacak

Kanal İstanbul hızlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nda meydana gelen gemi kazasına dikkat çekerek, "Artık sabrımız kalmadı. 'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. İhalenin süratle yapılması lazım" demesinin ardından, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bürokratlarıyla bir araya gelerek çalışmalarda gelinen son aşamayı masaya yatırdı. Proje kapsamında etüd çalışmalarında sona gelinirken, yapım işleri için ihale dosyalarının hazırlanmasına yönelik de çalışmaların başladığı öğrenildi. En geç yılın 2. yarısında ihalenin yapılacağı şekilde ihale sürecinin hızlandırılması kararlaştırıldı.


Barış ŞİMŞEK
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