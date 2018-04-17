İstanbul serbest piyasada dolar 4,0920 liradan, avro 5,0690 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0900 liradan alınan dolar, 4,0920 liradan satılıyor. 5,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1050 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0860 lira olmuştu.