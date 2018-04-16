Konutta yüksek komisyona fren

Hükümet, emlak piyasasına çekidüzen vermek için düğmeye bastı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlak piyasasına yönelik düzenlemenin hazır olduğunu, bu ay içerisinde taraflarla bir araya gelip son şeklini vereceklerini, daha sonra Başbakanlık'a göndereceklerini söyledi. Şu anda ikinci el emlak piyasasında bir yasal düzenleme sorunu bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, amacın bu noktayı düzeltmek olduğunu ifade etti. Yönetmelikle ilgili görüşlerin daha önce alındığını belirten Tüfenkci, "Her önüne gelen emlakçılık yapmasın, eline çanta alan 'ben emlakçıyım' diye piyasada dolaşamasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz" açıklamalarını yaptı.
EN FAZLA YÜZDE 3
Düzenleme ile emlakçıların mesleki yeterliliği denetlenecek. Emlakçı komisyon oranları belirlenecek. Görüşe açılan taslağa göre, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3'ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin 1 aylık tutarından fazla olmayacak. Hizmet bedeli mal sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılacak.
EN FAZLA YÜZDE 3
Düzenleme ile emlakçıların mesleki yeterliliği denetlenecek. Emlakçı komisyon oranları belirlenecek. Görüşe açılan taslağa göre, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3'ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin 1 aylık tutarından fazla olmayacak. Hizmet bedeli mal sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılacak.
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