Gelirler artıyor

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre bu zammınolabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradançıkacak. Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaşartışlaçıkacak. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamındazam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Eğer'lik zam tahmini gerçekleşirse, en düşük maaş memur emeklilerinde bin 978 liradançıkacak. Ayrıca her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındakide yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak.Milyonlarca memura Temmuz'da 3 zam göründü. Maaşlara Temmuz'da toplu sözleşme kapsamındazam yapılacak. Eğer bu yılın ilk yarısında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca memurlara her ay ödenenda artacak. 2018 Yılı Programı'ndaki tahmine göre, memur maaşlarına Temmuz'dayansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231,64 liradanyükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan6 yaş üstü için 27,14 liradanulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutarçıkacak.Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara sunulan 3 ayda bir ödenen 65 yaş aylığı Temmuz'da memur zammıyla birlikte artacak. Halen yaşlılara aylık 265,79, 3 aylık daödeniyor. Eğer yüzde 3.52'lik memur zammı tahmini gerçekleşirse, yaşlılara aylık ödenen tutar 275,15 liraya, 3 aylık ödeme deçıkacak.Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da Temmuz'da memur zammıyla artacak. Halen aylıködeme yapılıyor. Bu tutar, zam yüzde 3.52 olarak gerçekleşirseulaşacak.■ 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi içerisinde. Anayasa Mahkemesi kararının ardından emekliler gözlerini yasa çıkarılması için Meclis'e çevirirken; Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Derneğin hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "İç hukuk yolları tüketildiğinden, AİHM'e başvurduk" dedi. İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibakh ayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.