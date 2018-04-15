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a bir iki kalkıyor

Çok yakında yolculukları ve tatilleri başlayacak. Uzayda yerçekimsiz otelde kalmak isteyenler ise hatırı sayılır bir para ödeyecek Rezervasyon yapanlar arasında Türkler de var

Uzaya bir iki kalkıyor

Parası olanlar için tatil anlayışı a kadar çıktı. Yer çekimsiz ortamda tatil yapıp uzay yolculuğuna çıkmak isteyenler için rezervasyonlar alınıyor. Ancak bunun için büyük paralar konuşuluyor. Rezervasyonda kaparo için bile 80 bin dolar (320 bin lira) ödemek gerekiyor. Konaklama bedeli ise iki kişi için 9.5 milyon doları (38 milyon lira) buluyor. Rezervasyonlar için dünyanın her yerinden talep gelirken Türk zenginlerin olduğu da belirtiliyor.

16 KEZ GÜNEŞ BATIŞI...

Aynı anda 6 kişi ağırlayan otelde konaklamanın 12 gün olması öngörülüyor. Aurora Station adındaki uzay otelinin 2020 yılında konaklamaya hazır hale gelmesi planlanıyor. 9.5 milyon doları gözden çıkaranlar, uzayda eşsiz deneyimler yaşayabilecek. Bunların arasında 16 kez güneşin doğumu ve batışını görmek de yer alıyor. Şirket kendi internet sitesi üzerinden rezervasyon kabul etmeye başladı. Verilen bilgiye göre kaparo yatıranlar eğer vazgeçerse paraları iade edilecek.


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