Oyak Renault, yeni bir rekora imza atarak 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi. Üretilen 6 milyonuncu araç Polonya'ya ihraç edilen Renault Megane Sedan olurken; söz konusu otomobil Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault üst yönetiminden yetkililer ve tüm çalışanların katıldığı bir törenle üretim bandından indirildi. Başlangıçta 20 bin olan araç üretim kapasitelerinin bugün 360 binlere yükseldiğini aktaran Aoun, "Renault Grubu'nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
6 milyonuncu araç rekoru
Etiketler: OYAK Renault , rekor
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
- TCDD’ye 10 yeni hızlı tren geliyor
- Girişimcilere 50 milyonluk destek
- THY'nin en pahalı bileti Los Angeles'a oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.