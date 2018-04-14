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6 milyonuncu araç u

6 milyonuncu araç rekoru
Oyak Renault, yeni bir a imza atarak 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi. Üretilen 6 milyonuncu araç Polonya'ya ihraç edilen Renault Megane Sedan olurken; söz konusu otomobil Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault üst yönetiminden yetkililer ve tüm çalışanların katıldığı bir törenle üretim bandından indirildi. Başlangıçta 20 bin olan araç üretim kapasitelerinin bugün 360 binlere yükseldiğini aktaran Aoun, "Renault Grubu'nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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