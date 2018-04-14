5 milyon emekliye 355 TL

Milyonlarca emekliye intibak için yargı yolu kapandı ancak umutlar sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından, yasa beklentisi başladı. 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları da umutlandırmış ve bir dizi yargı süreci yaşanmıştı. Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, son olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme ise "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek, intibak başvurusunu kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte gözler Meclis'e çevrildi. Emekliler, intibak düzenlemesinin milletvekilleri tarafından Meclis'e taşınmasını istiyor.
VEKİLLERE ÇAĞRI VAR
Takvim'i arayan emekliler, milletvekillerine, "Bizlere de intibak şart. Yasa istiyoruz" diye seslendi. Yasa çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesin maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Uzmanlar intibak hayata geçerse, artış olanlarının önceki düzenlemedeki gibi olacağını belirtiyor. Bu durumda, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 50 ile 355 lira arasında zamlardan yararlanabilecek.
VEKİLLERE ÇAĞRI VAR
Takvim'i arayan emekliler, milletvekillerine, "Bizlere de intibak şart. Yasa istiyoruz" diye seslendi. Yasa çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesin maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Uzmanlar intibak hayata geçerse, artış olanlarının önceki düzenlemedeki gibi olacağını belirtiyor. Bu durumda, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 50 ile 355 lira arasında zamlardan yararlanabilecek.
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