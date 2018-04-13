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Prim borcuna 36 ay taksit

Prim borcuna 36 ay taksit
Devlet, larını düzenli ödeyenlerin zora düştüklerinde imdadına yetişiyor. Vergiden sonra primde de tecil ve taksitlendirme imkanı geldi. Geçtiğimiz günlerde 'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek. Bu imkandan yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabiliyor. Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar taksite bölünebilecek.
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