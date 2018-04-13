Devlet, borçlarını düzenli ödeyenlerin zora düştüklerinde imdadına yetişiyor. Vergiden sonra primde de tecil ve taksitlendirme imkanı geldi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek. Bu imkandan yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabiliyor. Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar taksite bölünebilecek.
Prim borcuna 36 ay taksit
Etiketler: borç , Resmi Gazete , sosyal güvenlik
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.