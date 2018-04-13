Konut kredi faizleri zirve yaptı

Konut kredisi faiz oranları son 1 yıldır yükseliş eğilimini sürdürüyor. Konut kredisi faiz oranı Mart sonu itibarıyla yüzde 1.23 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık konut kredisi faizi oranı yüzde 14.79 oldu. Konut kredisi faiz oranı geçen yılın Mart sonunda yüzde 11.06 düzeyinde bulunuyordu. Mart 2017 ile Mart 2018 arasında 31 baz puan artan konut kredisi faiz oranları, kredi maliyetinde yüzde 16'lık bir artışa sebep oldu. Bir yıl önce yüzde 0.92'den 120 ay vadeli 100 bin liralık konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı bin 380 lira, toplam geri ödeyeceği tutar 165 bin 600 lira düzeyindeydi.
MEVDUAT ETKİSİ
Bu yılın Mart ayında aynı vade ve tutarda yüzde 1.23'ten konut kredisi kullanan vatandaşın ise aylık kredi taksiti bin 599 liraya yükseldi. 120 ay boyunca vatandaş kredi için toplam 191 bin 880 lira ödeme yapacak. Son 1 yılda konut kredisi kullanan vatandaşın cebinden aylık taksit tutarı olarak 219 lira, 10 yılın sonunda 26 bin 280 lira daha fazla para çıkmış olacak. Haziran 2013'te aylık yüzde 0.69 ile tarihi düşük seviyelere gerileyen konut kredisi faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımını azaltacağını açıklaması, Gezi olayları ve 17-25 Aralık kumpasıyla başlayan süreçle yükseliş trendine girdi. 2014'te Rus uçağının düşürülmesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle yüzde 1.20'ye kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla geçen yıl Mart ayında yüzde 0.92'ye kadar gerileyen konut kredisi faizleri, 4 ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Artışta, mevduat faizlerindeki yükseliş etkili oldu.
MEVDUAT ETKİSİ
Bu yılın Mart ayında aynı vade ve tutarda yüzde 1.23'ten konut kredisi kullanan vatandaşın ise aylık kredi taksiti bin 599 liraya yükseldi. 120 ay boyunca vatandaş kredi için toplam 191 bin 880 lira ödeme yapacak. Son 1 yılda konut kredisi kullanan vatandaşın cebinden aylık taksit tutarı olarak 219 lira, 10 yılın sonunda 26 bin 280 lira daha fazla para çıkmış olacak. Haziran 2013'te aylık yüzde 0.69 ile tarihi düşük seviyelere gerileyen konut kredisi faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımını azaltacağını açıklaması, Gezi olayları ve 17-25 Aralık kumpasıyla başlayan süreçle yükseliş trendine girdi. 2014'te Rus uçağının düşürülmesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle yüzde 1.20'ye kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla geçen yıl Mart ayında yüzde 0.92'ye kadar gerileyen konut kredisi faizleri, 4 ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Artışta, mevduat faizlerindeki yükseliş etkili oldu.
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