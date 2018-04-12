Üretene tam destek

Türkiye yatırımcılara dünyanın en iddialı teşviklerini sunuyor. Yatırım yapanlar, istihdam sağlayanlar destekleniyor. Yatırım ve istihdam teşvikleri, girişimcilerin işini kolaylaştırıyor. Şubat ayında 516 kuruluş ve proje çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi aldı. 25.5 milyar liralık yatırım, 30 bin istihdam sözü verildi. Sektörel dağılıma bakıldığında 283 yatırım teşvik belgesi ile imalat başı çekti. Bu, sektöre sağlanan istihdam desteklerinin meyvesini verdiğini gösterdi. İmalat sektörünü sırasıyla 142 firmayla hizmet, 48 firmayla enerji, 24 firmayla tarım ve 19 firmayla madencilik sektörü izledi. Şubat ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 25.5 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 5.09 milyar dolar olarak belirlendi.
VERGİ MUAFİYETİ
Yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviği, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi, faiz desteği gibi finansal kolaylık sağlamaya yönelik destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle uygulanacak, yatırım 6'ncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak.
VERGİ MUAFİYETİ
Yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviği, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi, faiz desteği gibi finansal kolaylık sağlamaya yönelik destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle uygulanacak, yatırım 6'ncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak.
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