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ta rekora koşuyoruz

Teknoparkta rekora koşuyoruz
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "ların 2001'de kurulmaya başlanmasından beri bir yıl içinde en fazla 7 teknopark kurulmuşken, bu yılın 3 ayında 8 teknoparkla şimdiye kadarki en yüksek sayıya çok kısa sürede ulaşıldı. Bir anlamda rekor olan bu seviye, teknoparkları ne kadar önemsediğimizin bir göstergesidir" dedi. Türkiye'deki teknoparkların sayılarının giderek arttığına işaret eden Bakan Özlü, 24 ve 31 Mart'ta 'de kuruluş kararları yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Boğaziçi Üniversitesi ile Mersin Tarım ve Gıda İhtisas teknoparklarıyla Türkiye'deki teknopark sayısının 77'ye ulaştığına dikkati çekti. Özlü, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ek alanı kuruluş kararlarının da Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, böylece teknopark bulunan il sayısının 51'e yükseldiğini dile getirdi.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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