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Markalar günlük nda direten 'lere isyan etti

Markalar, günlük kurda direten ’lere isyan etti. BMD Başkanı Sinan Öncel, ‘Bu yıl 3 milyar lira fazla ödeyeceğiz. Bu parayla 1 yıl boyunca 54 bin kişiyi ederdik’ dedi

Döviz isyanı
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, li kira maliyetlerinin 3 yıl öncesine göre yüzde 70 arttığını belirterek, "2015'te 4.1 milyar lira olan kira maliyetimiz, bugün 7 milyar liraya dayandı. Günlük kurda ısrar eden 'lere bu yıl fazladan 3 milyar lira ödeme yapacağız. Devletimizden bu duruma piyasa kuralları içinde kalarak çok acil müdahale etmesini bekliyoruz. Bu rakamla 10 bin mağaza açabilir veya 5 bin lira brüt maaşla bir yıl boyunca 54 bin kişiyi edebilirdik" dedi. Öncel, dövizle kira sorununa çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Günün piyasa gerçekleriyle uyuşmayan kira sözleşmeleri en kısa zamanda yenilenmeli. İsteyen kirasını yine dövizle ödeyebilir ancak yeni projelerde markalara mutlaka TL seçeneği sunulmalı. Dövizle borçlanmada olduğu gibi dövizle kiralamaya da sınırlama getirilmeli. Yasal mevzuat, markalarımızı döviz kuruna esir etmeyecek şekilde güncellenmeli. Perakendeci zarar eden mağazadan 3 ay önceden haber verme koşulu ile cezasız bir şekilde çıkabilmeli. Ülkemizde pek çok AVM'de uygulanan kazan-kazan formülü ve ciro kirası uygulaması yaygınlaştırılmalı."
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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