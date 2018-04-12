Hükümet, dünyanın 140'tan fazla ülkesinde gösterilen, 1.4 milyar liralık ihracat rakamına imza atan Türk filmleri için kesenin ağzını açtı. Bir film, dizi için verilen toplam destek tutarı 2 milyon liraya kadar çıkabilecek. Filmlere 400 bin liraya kadar pazara giriş desteğinin yanı sıra, yurt dışına pazarlanması için yapılan dublaj, altyazı, çoğaltım gibi giderler de karşılanacak. Türkiye'nin tanıtımını yapan belgesellerde destek oranı yüzde 70'lere kadar çıkacak. Teşvikler; pazara giriş, reklam ve plato-stüdyo kullanımı olmak üzere 3 başlıkta veriliyor. Dizinin yurt dışında pazarlanmasına yönelik gerçekleştirilen afiş, görsel, yazılı, işitsel tanıtım gibi pazara giriş giderlerinde ülke, ülke grubu başına yüzde 50 oranında destek sağlanacak. Bu giderlerin 400 bin liraya kadar olan bölümünü devlet karşılayacak. Bu şirketler aynı film, dizi için en fazla 5 ülke, ülke grubundan yararlanabilecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.