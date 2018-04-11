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16.7 milyon yolcu taşıdı

THY 16.7 milyon yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları'nın () yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.5 artışla 16.7 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 31.3, dış hatlarda da yüzde 26.2 oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak-Mart 2017 dönemine kıyasla yüzde 23.1 artış yaşandı. Yolcu doluluk oranı 6.5 puanlık artış ile yüzde 80.5 olarak gerçekleşti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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