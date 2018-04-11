Odalarda Seçim heyecanı zirvede

Oda ve borsa seçimleri heyecanı iyice arttı. Seçimler Nisan ayında yoğunlaştı. İstanbul Sanayi Od ası: Seçime tek liste ile katılan Erdal Bahçıvan ikinci kez başkan seçildi.
İSTANBUL TİCARET ODASI: Meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Oda meclis üyeleri, İTO'nun başkanını 14 Nisan'da seçecek.
İZMİR TİCARET ODASI: Başkan adayı Mahmut Özgener, meclis üyesi olmayı garantiledi. Özgener'in kırmızı, mevcut başkan Ekrem Demirtaş'ın mavi listeyle seçim yarışına girdiği 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda Özgener, Demirtaş'ı geride bıraktı. Başkan 14 Nisan'da belirlenecek.
BURSA TİCARET SANAYİ ODASI: Mevcut Başkan İbrahim Burkay'ı destekleyen mavi liste sandalyelerin yüzde 80'ini kazandı.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI: Seçime tek aday olarak giren Adnan Ünverdi, 65 meclis üyesinden 61'inin oyunu aldı.
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI: Metin Anıl, 31 yılın ardından başkanlığı bıraktı. Yavuz Uğurdağ, 47 meclis üyesi içinde 25 oy alarak yeni başkan seçildi.
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ: Pınar Taşdelen Engin başkan oldu. Engin, kullanılan 77 oyun tamamını aldı. Engin, Türkiye'nin ikinci, tekstil sektörünün ilk kadın ihracatçı birliği başkanı oldu.
DENİZ TİCARET ODASI: Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimi daha önce yapılan odanın başkanlığına Tahir Kıran seçildi.
ANKARA SANAYİ ODASI: Tek listeyle girilen seçimlerde Nurettin Özdebir yeniden başkan oldu.
İSTANBUL TİCARET ODASI: Meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Oda meclis üyeleri, İTO'nun başkanını 14 Nisan'da seçecek.
İZMİR TİCARET ODASI: Başkan adayı Mahmut Özgener, meclis üyesi olmayı garantiledi. Özgener'in kırmızı, mevcut başkan Ekrem Demirtaş'ın mavi listeyle seçim yarışına girdiği 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda Özgener, Demirtaş'ı geride bıraktı. Başkan 14 Nisan'da belirlenecek.
BURSA TİCARET SANAYİ ODASI: Mevcut Başkan İbrahim Burkay'ı destekleyen mavi liste sandalyelerin yüzde 80'ini kazandı.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI: Seçime tek aday olarak giren Adnan Ünverdi, 65 meclis üyesinden 61'inin oyunu aldı.
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI: Metin Anıl, 31 yılın ardından başkanlığı bıraktı. Yavuz Uğurdağ, 47 meclis üyesi içinde 25 oy alarak yeni başkan seçildi.
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ: Pınar Taşdelen Engin başkan oldu. Engin, kullanılan 77 oyun tamamını aldı. Engin, Türkiye'nin ikinci, tekstil sektörünün ilk kadın ihracatçı birliği başkanı oldu.
DENİZ TİCARET ODASI: Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimi daha önce yapılan odanın başkanlığına Tahir Kıran seçildi.
ANKARA SANAYİ ODASI: Tek listeyle girilen seçimlerde Nurettin Özdebir yeniden başkan oldu.
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