Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik 'Nefes Kredisi'ne bir haftada 16 bin firmadan 2.5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de tanıtılan 'Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7.5 milyar liraya çıktığına dikkati çekti.
KOBİ’lere 2.5 milyar TL
Etiketler: KOBİ , TOBB , Nefes Kredisi
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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