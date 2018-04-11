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’lere 2.5 milyar TL

KOBİ’lere 2.5 milyar TL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öncülüğünde başlatılan 'lere yönelik 'Nefes Kredisi'ne bir haftada 16 bin firmadan 2.5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de tanıtılan ''nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7.5 milyar liraya çıktığına dikkati çekti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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