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otoda yeni dönem

İkinci el otoda yeni dönem
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesi 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir" açıklaması yaptı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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