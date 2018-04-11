Emekliye farklı zam

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini merakla takip ediyor. Hem zam oranı hem fark için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi belirleyici olacak. Bunun ilk 3 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belli oldu. Ocak- Mart döneminde enflasyon yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Bu veri ışığında uzmanlar; ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4'ü aşabileceği, en yüksek ise yüzde 5 olabileceği tahmininde bulunuyor. Uzmanlar bu durumda memur emeklilerinin de enflasyon farkıyla ikinci bir zam elde edeceğini belirtiyor. Memur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten fark alması için 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.
ÇİFTE ARTIŞ GÖRÜNDÜ
Uzmanların tahminleri gerçekleşirse, memur emeklileri enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.
ÇİFTE ARTIŞ GÖRÜNDÜ
Uzmanların tahminleri gerçekleşirse, memur emeklileri enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.
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