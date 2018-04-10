Paskalya turizmi

Ortodoks Hristiyan aleminin Paskalya tatili, İstanbul'da turist patlamasına neden oldu. 4 günlük tatili fırsat bilen başta Balkan ülkelerinden gelen turistler, otelleri doldurdu. Balat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek faaliyete geçen Sveti Stefan (Demir Kilise) Kilisesi de bu turist akınının itici gücü oldu. Sultanahmet ve Laleli'de bulunan oteller yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Turizm yetkilileri, İstanbul şehir genelinde ise geçen yıla oranla otellerdeki doluluk oranının yüzde 48.2'den yüzde 65.1'e çıktığını, yükseliş trendinin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Etiketler: TURİZM , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul , turist , Paskalya
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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