Erken emekli olma imkanı

; 22 / 12 19 / 10 20 / 8 21 / 3 19 / 7 25 / 10 22 / 9 23 / 13 18 / 1 25 / 10 28 / 12 24 / 5 17 / 8 22 / 5 19 / 4 22 / 8 20 / 10 15 / 7 21 / 6 22 / 6 23 / 11 22 / 10 24 / 6 23 / 7 24 / 11 18 / 9 21 / 10 24 / 8 20 / 10 21 / 8 18 / 4 22 / 8 16 / 10 16 / 10 22 / 8 18 / 8 20 / 10 23 / 6 21 / 5 22 / 14 16 / 9 24 / 13 19 / 11 25 / 9 18 / 7 17 / 1 22 / 7 20 / 7 23 / 8 24 / 8 20 / 8 19 / 13 22 / 10 20 / 10 21 / 7 18 / 11 26 / 10 18 / 16 25 / 8 14 / 7 18 / 9 17 / 7 15 / 10 21 / 11 13 / 10 23 / 10 15 / 10 21 / 12 14 / 8 18 / 8 21 / 15 21 / 15 17 / 7 23 / 12 13 / 11 22 / 8 21 / 6 14 / 3 20 / 10 19 / 9 13 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
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Eşim 07.08.1953 doğumlu, 1997 yılında SSK'dan 360 günü var. Şu anda 01.11.2013 gününden bu zamana kadar esnaf Bağ-Kur'luluğu devam ediyor. Kaç gün ile Bağ-Kur'dan ne zaman emekli olur? SSK'dan evvel 2 çocuğu var. Erol ERTOYUN 10 Nisan 2018, Salı 03:32
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