Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi. Torba yasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini devam ettiriyoruz. Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm var. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" diye konuştu.
Asgari ücretliye vergi desteği
Etiketler: Jülide Sarıeroğlu , asgari ücret
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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