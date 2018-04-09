Toki tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan'da başlayacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yılki kampanyada esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayarak, "Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek" dedi. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 18 Mayıs'a kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini kaydeden Turan, "Kampanyadan, satışları 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 sonuna kadar başlamış olan ev-işyerleri sahipleri yararlanacak" diye konuştu.
Erken ödeyene yüzde 20 indirim
Etiketler: TOKİ , borç , ödeme , toki borcu
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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