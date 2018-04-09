İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA tarafından kurulan Sosyal Yatırım Programı'nın bir alt projesi 'İGA Kalkınma Akademisi' faaliyetlerine başlıyor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliği ile 'Kalkınma İçin Harekete Geç' sloganıyla yaşları 18 ila 30 arasında değişen 19 gençle, İGA'ya komşu mahallelerde yaşayan bin çiftçi ve mahalleliye iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Projeyle gençlerin ve çiftçilerin, kapasitelerini güçlendirmeleri, geçim kaynaklarından elde ettikleri gelirleri artırmaları hedefleniyor. Eğitim alan gençlere sertifikaları, İGA İşletme Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, SABAH yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin ve yazar Aret Vartanyan tarafından verildi.
Çevre mahalleler İGA ile kalkınacak
Etiketler: İGA , İstanbul Yeni Havalimanı
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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