130 milyarlık hamle

Erdoğan'ın açıklayacağı teşvik sistemi belirlenen proje bazlı (süper) teşvikler sıfıra yakın maliyetle yatırım imkanı sunuyor. Stratejik yatırımlar, yüzde 50'den fazlası ithalatla karşılanan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, katma değeri yüksek belirli büyüklükteki yatırımlardan oluşuyor. Bu yatırımlar Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın yüksek teşviklerle desteklenecek. Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar liranın üzerindeki öncelikli yatırımlar da bu kapsamda.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 130 milyar liralık tarihi yatırım hamlesi için bugün start verecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle dünyanın en geniş vizyonlu ve güçlü destekleri yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulurken, 23 firma 130 milyar liraya yakın proje için teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Bu firmalara verilecek teşvik belgeleriyle birçok stratejik sektörde yatırımların önü açılacak. Projelerde enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık başta olmak üzere 12 sektörde yatırım öngörülüyor. Yeni teşvik sisteminden yararlanacaklar arasında 4 enerji üretim şirketi, 5 petrokimya şirketi, maden şirketi, savunma ve haberleşmede 8 dev, sağlıkta 2 büyük sağlık sunucusu bulunuyor. Turizmde 2 büyük havayolu şirketinin yanı sıra, tarım, ulaşım, çelik, emlak, çimento, cam sektörlerinde de yatırım teşvik belgesi alan firmalar bulunuyor.
Hazal ATEŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 130 milyar liralık tarihi yatırım hamlesi için bugün start verecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle dünyanın en geniş vizyonlu ve güçlü destekleri yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulurken, 23 firma 130 milyar liraya yakın proje için teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Bu firmalara verilecek teşvik belgeleriyle birçok stratejik sektörde yatırımların önü açılacak. Projelerde enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık başta olmak üzere 12 sektörde yatırım öngörülüyor. Yeni teşvik sisteminden yararlanacaklar arasında 4 enerji üretim şirketi, 5 petrokimya şirketi, maden şirketi, savunma ve haberleşmede 8 dev, sağlıkta 2 büyük sağlık sunucusu bulunuyor. Turizmde 2 büyük havayolu şirketinin yanı sıra, tarım, ulaşım, çelik, emlak, çimento, cam sektörlerinde de yatırım teşvik belgesi alan firmalar bulunuyor.
Hazal ATEŞ
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