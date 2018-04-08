Takvim Gazetesi sosyal güvenlik uzmanı yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucularından gelen soruları yanıtladı.
Nasıl emekli olurum?
Etiketler: SGK , asgari ücret , sigorta , Tarım , SMS
Takvim Gazetesi sosyal güvenlik uzmanı yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucularından gelen soruları yanıtladı.
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