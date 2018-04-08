Binlerce kişiye destek sözü

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilere sağladıkları desteklere bir yenisini eklediklerini belirterek, "Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararını Başbakanlığa gönderdik." dedi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren ekonominin dinamikleri olan girişimcilere yeni finansman kaynakları oluşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda çalışmalarına 2013 yılında melek yatırımcılık sistemiyle başladıklarını anlatan Şimşek, alternatif bir finansman aracı olan girişim sermayesi fonlarını destekleyen "fonların fonu" sistemini faaliyete aldıklarını ifade etti.