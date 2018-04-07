SSK emeklisine en az bin 648 TL

Emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon için, dolayısıyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 farklı tahminde bulunuyor.
TAKVİM HESAPLADI
TAKVİM, uzmanların tahminlerine göre taban maaşları hesapladı. Halen bin 405 lira olan en düşük esnaf emekli aylığı, Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa bin 461 liraya, yüzde 4.5 olursa bin 468 liraya, yüzde 5 olarak gerçekleşirse bin 475 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988.91 lira olan en düşük aylık da yüzde 4 artış formülüne göre bin 28 liraya, yüzde 4.5'e göre bin 33 liraya, yüzde 5'e göre bin 38 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 569 liradan zam yüzde 4 çıkarsa bin 632 liraya, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse bin 640 liraya, yüzde 5 çıkarsa bin 648 liraya yükselecek. 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 935,60 liradan yüzde 4'lük tahmine göre 973,02 liraya, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70 liraya, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.
KREDİYE SİCİL ENGELİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak için başvuran esnaf ve sanatkarların, kredi çekmek istediğinde sicil engeline takıldıklarını belirterek, "Esnaflara kolaylık sağlayacak krediler sicil bahanesiyle kısıtlanmamalı" ifadesini kullandı. Yapılandırmalarda, aylık sigorta prim borçlarının, ilgili ayın sigorta prim tutarı yerine borçlanılan son tarihteki sigorta prim tutarının dikkate alınmasından dolayı çok yüksek çıktığını, bunun da kredi tutarlarının emekli aylığıyla karşılanamadığını vurgulayan Palandöken, "Bu soruna çözüm bulunması halinde hem SGK'nin prim tahsilatı yükselecek hem de sigortalıların emekli olması sağlanacaktır"dedi.
TAKVİM HESAPLADI
TAKVİM, uzmanların tahminlerine göre taban maaşları hesapladı. Halen bin 405 lira olan en düşük esnaf emekli aylığı, Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa bin 461 liraya, yüzde 4.5 olursa bin 468 liraya, yüzde 5 olarak gerçekleşirse bin 475 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988.91 lira olan en düşük aylık da yüzde 4 artış formülüne göre bin 28 liraya, yüzde 4.5'e göre bin 33 liraya, yüzde 5'e göre bin 38 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 569 liradan zam yüzde 4 çıkarsa bin 632 liraya, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse bin 640 liraya, yüzde 5 çıkarsa bin 648 liraya yükselecek. 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 935,60 liradan yüzde 4'lük tahmine göre 973,02 liraya, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70 liraya, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.
KREDİYE SİCİL ENGELİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak için başvuran esnaf ve sanatkarların, kredi çekmek istediğinde sicil engeline takıldıklarını belirterek, "Esnaflara kolaylık sağlayacak krediler sicil bahanesiyle kısıtlanmamalı" ifadesini kullandı. Yapılandırmalarda, aylık sigorta prim borçlarının, ilgili ayın sigorta prim tutarı yerine borçlanılan son tarihteki sigorta prim tutarının dikkate alınmasından dolayı çok yüksek çıktığını, bunun da kredi tutarlarının emekli aylığıyla karşılanamadığını vurgulayan Palandöken, "Bu soruna çözüm bulunması halinde hem SGK'nin prim tahsilatı yükselecek hem de sigortalıların emekli olması sağlanacaktır"dedi.
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