Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118'e yükseldi. BDDK verilerine göre; yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Şubat sonu itibarıyla 141 bin 118'e çıktı. Milyonerlerin toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya ulaştı.
Milyonerler 141 bin aştı
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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