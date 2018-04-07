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ler 141 bin aştı

Milyonerler 141 bin aştı
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118'e yükseldi. verilerine göre; yurt içinde ve dışında yerleşik lerin toplam sayısı Şubat sonu itibarıyla 141 bin 118'e çıktı. Milyonerlerin toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya ulaştı.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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