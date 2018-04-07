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Dev projeye özel kanun

Dev projeye özel kanun
Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve yılın ilk yarısı ÇED süreci dahil tüm çalışmalarının tamamlanarak, ikinci yarısında ihale sürecinin başlatılması planlanan için özel kanun hazırlanacak. İlk kez bir projeye özel kanun çalışması yapılırken, aksilik olmaması için düzenlemelerin tek çatıda toplanması amaçlanıyor.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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