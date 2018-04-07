Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve yılın ilk yarısı ÇED süreci dahil tüm çalışmalarının tamamlanarak, ikinci yarısında ihale sürecinin başlatılması planlanan Kanal İstanbul için özel kanun hazırlanacak. İlk kez bir projeye özel kanun çalışması yapılırken, aksilik olmaması için düzenlemelerin tek çatıda toplanması amaçlanıyor.
Dev projeye özel kanun
Etiketler: Kanal İstanbul , İstanbul , Türkiye
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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