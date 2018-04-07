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3 bin 560 aranıyor

3 bin 560 Astsubay aranıyor
JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı adına 3 bin 360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına 160 sözleşmeli adayı öğrenci alınacak. JSGA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 23 Nisan'a kadar 'www.. gov.tr' ve 'www.sahilguvenlik.gov. tr' ile 'www.jsga.edu.tr' adreslerinden yeterlilik niteliği taşıyan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Ön başvuru yapan adaylardan kontenjan miktarlarının 10 katı kadarı aday sınav için çağırılacak. Adaylar daha sonra ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına girecek. Ön başvurular sırasında adaylardan bir ücret alınmayacak ancak seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan sonrasında 50 lira sınav ücreti alınacak.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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