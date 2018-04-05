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de rekoru

Mücevherde ihracat rekoru
Mücevher ı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.5 artarak 523 milyon 385 bin dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Geçen yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı yapılan Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu yılın ilk çeyreğinde yerini İngiltere ve İsviçre'ye bıraktı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, "Geçen yıl 3.5 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yıl 5 milyar dolar hedefliyoruz" dedi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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