Mücevherde ihracat rekoru

Mücevher ihracatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.5 artarak 523milyon 385 bin dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Geçen yılın ilk çeyreğinde en fazla mücevher ihracatı yapılan Irak ve BirleşikArap Emirlikleri, bu yılın ilk çeyreğinde yerini İngiltereve İsviçre'ye bıraktı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, "Geçen yıl 3.5 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yıl 5 milyar dolar hedefliyoruz" dedi.
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