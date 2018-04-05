KOBİ’lere sigorta

KOBİ'leri alacaklarını tahsil edeme riskine karşı koruyacak alacak sigortasının yaygınlaşması için devlet destekli bir model geliyor. Çalışmaları süren model, KOBİ’lere bu sigortaya uygun koşullarda erişme imkanı sunacak..
Ekonomi yönetimi, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için düğmeye bastı. Bu kapsamda 'alacaksigortası'nın yaygınlaşmasını sağlamak üzere devlet desteklimilli bir model üzerinde çalışılıyor. Modelle ilgili detayları Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı. Türkiye'de alacak sigortasını halihazırda daha çok büyük uluslararası firmalar, bu şirketlerin Türkiye'deki iştirakleri ve bazı büyük kurumsal firmalarla kısıtlı sayıda ticari ölçekli firmaların yaptırdığını ifade eden Şimşek, talep ve arz ayağındaki sorunlar nedeniyle KOBİ ölçeğinde bu sigortanın yaygınlığının bulunmadığını bildirdi. Şimşek, alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ'ler arasında yaygınlaşmasını sağlamak üzere, Hazine Müsteşarlığı'nca devlet destekli milli bir model üzerinde çalışıldığını kaydetti. Çalışmanın hem KOBİ'lerin uygun koşullarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak hem de sektöre yeni imkanlar yaratacak etkin bir modelin dizaynını amaçladığını vurgulayan Şimşek, kurulacak modelle KOBİ'lerin tahsilat risklerinin, ihtiyaçlarıyla uyumlu sigorta sayesinde, belirlenen standartlar ve sürdürülebilir model çerçevesinde yönetilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi:
HIZLI SONUÇ "Mevcut durumda prim tutarlarının yüksek olması, riski yüksek alıcılardan alacaklara teminat verilmemesi veya poliçe süresince yapılan incelemelerde başta riskli olmayan ve limit tahsis edilen alıcıların daha riskli hale gelmesi durumunda bunlara teminat verilmemesi KOBİ'lerde kredi sigortası nezdinde memnuniyetsizlik yaratıyor. Ayrıca vade süresi, bilanço dışı varlıkların risk değerlendirmesinde dikkate alınamaması gibi bazı sorunların da milli bir model çerçevesinde aşılabileceğini ve bu ürünün KOBİ'ler nezdinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." Şimşek, kurulacak yapıda, risk değerlendirmesi sürecinin hızlı şekilde yapılabilmesi amacıyla çeşitli veri kaynakları üzerinden skorlama mantığıyla fiyatlama yapılmasının ve tazminat süreçlerinin hızlı sonuçlandırılmasının amaçlandığını bildirdi.
BÜYÜKRAHATLIKGETİRECEK Mehmet Şimşek, alacak sigortasının alternatif bir ticaret finansman yöntemi olduğunu, bunun finansmana ulaşma imkanını, ilave teminata gerek olmadan mümkün kıldığını anlattı. Bu sigorta sayesinde firmaların tahsilat ve risk yönetimini bir nevi bu alanda uzman sigorta şirketlerine devrettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: "Böylelikle firmalar pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırabilmekte, kredi değerliliği yüksek alıcılarla çalışma olanağı bulmakta ve ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşabilmektedir. Sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat takibi ve hukuki işlemlerle bu işlemlere ilişkin masrafları sigorta şirketlerine devredebilmektedir."
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