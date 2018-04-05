İşyeri kapandı patron oldu

Erzurum'da, muhasebeci olarak çalıştığı veteriner ecza deposunun kapanmasıyla işsiz kalınca aynı sektörde kendi firmasını kuran Sevgi Yılmaz, hem 38 ildeki veterinerlere ilaç pazarlıyor hem de kendi işinin patronluğunu yapıyor. Yılmaz, işyerini kurduğunda sermayesinin olmadığını belirterek, "Muhasebeci olarak çalıştığım veteriner ecza deposunda firmalarla ilişkilerim çok iyiydi. Maddi olmasa da manevi olarak yatırım yapmıştım. Bu işi açtığımızda kira verecek param yoktu ama firmalar destekledi borç ürün aldık ve öyle başladık. Şimdi çok şükür iyi durumdayız, marka olduk ama maddi ve manevi sıkıntılar ile ciddi mücadele ve azimden sonra bunlar gerçekleşti" diye konuştu.