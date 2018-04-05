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90 bin işyerine ziyareti

90 bin işyerine istihdam ziyareti
Türkiye İş Kurumu () Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 'İşgücü Piyasası Araştırması' kapsamında ülke genelinde yaklaşık 90 bin işyerinin ziyaret edilerek, piyasa ihtiyaçlarının belirleneceğini bildirdi. Araştırmayla işverenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmeyi amaçladıklarını aktaran Uzunkaya, elde edilen bilgilerle politikalarına yön vereceklerini vurguladı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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