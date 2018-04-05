400 bin üretici için iyi haber

AK Parti Ordu MilletvekiliMetin Gündoğdu, alanbazlı gelir desteği ödemelerinin6-20 Nisan tarihlerindefındık üreticilerinin ZiraatBankası'ndaki hesaplarınayatırılacağını bildirdi.Gündoğdu, "ÖdemelerTC kimliknumaralarınınson rakamlarınagöre yapılacak.Buna görekimlik numarası0 ve 2 ile bitenler6 Nisan, 4 ve 6 ilebitenler 13 Nisan, 8 ilebitenler ise 20 Nisan'da ödemesinialacak" diye konuştu.
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