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400 bin üretici için iyi haber

400 bin üretici için iyi haber
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihlerinde üreticilerinin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Gündoğdu, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak" diye konuştu.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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