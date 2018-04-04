Projesi olan gence 20 bin TL

Hükümet, üreten gençlere kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla destek vermeye devam ediyor. Gençlik veSpor Bakanlığı'nın lise ve üniversitede okuyan gençlere yönelik olarak 'GençFikirler, Genç Projeler' sloganıyla yürüttüğü çalışma ile 'Sağlıklı Yaşam ve Spor', 'Kültür ve Sanat' ve 'Yenilikçi Fikirler' başlığı altındaki projelere 5 binile 20 bin TL arasında maddi destek verilecek. Programa üniversitelerdeki en az 5, en fazla 10 kişiden oluşan gençlik toplulukları ve resmi ortaöğretim kurumlarındaki en az 5, en fazla 10 kişiden oluşan gençlik grupları proje teklifinde bulunabilecek. Her bir gençlik grubu ya da gençlik topluluğu programa en fazla 2proje teklifi sunabilecek. Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 3 ay olacak. Proje başvuruları 9 Nisan'da başlayacak, 23Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek.
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