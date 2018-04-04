KDV alacağına 60 ay taksit

TBMM'de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV'nin 12 ay içindeödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen MaliyeBakanlığı'nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi. Zor durumda olan ancak vergiye uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadartaksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat'ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV'nin de alınacağı belirtiliyor.
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