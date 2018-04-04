İstanbul’un en kıymetli arsaları DAP’ın oldu

Emlak Konut GYO’nun bir hafta arayla gerçekleştirdiği iki dev arsa ihalesinde ipi DAP Holding göğüsledi. Şirket İstanbul’un en değerli arsaları arasında gösterilen Nişantaşı ve Çekmeköy arsaları için yaklaşık toplam 2.9 milyon lira teklif etti
DAP Holding, yüksek konut kredi faizleri ve artan maliyetler sebebiyle durgunluğun eşiğine gelen inşaat sektörüne rağmen yatırımlarına hız verdi. Emlak Konut GYO'nun bir hafta arayla düzenlediği iki ihalede ipi göğüsleyen şirket, İstanbul'un en kıymetli arsaları arasında gösterilen Nişantaşı ve Çekmeköy arsaları için toplam yaklaşık 2.9 milyonlira teklif etti. DAP Holding ayrıca İstanbul Koşuyolu'nda yine EmlakKonut GYO'nun arsası üzerinde Validebağ Konakları projesini hayata geçiriyor. Emlak Konut GYO'nun Nişantaşı Teşvikiye'de yer alan Marmara Üniversitesi Kampüsü arsası için düzenlediği ihalede 1 milyar 763milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İşOrtaklığı, bu kez de Çekmeköy ihalesinde ipi göğüsleyen isim oldu. Ortaklık, 155 bin 56 metrekarelik arsaya 1 milyar 111 milyon 100 bin lira satış geliri, 355 milyon 552 bin lira da Emlak Konut GYO payı teklif etti. Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy arsası üzerinde 87 bin509 metrekare inşaat yapabilecek. Karma konseptte geliştirilecek olan projede, zemin üzerinde 5 kat olarak tasarlanan ticari üniteler ve konutların yanı sıra eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak.
ÇEKMEKÖY'E AŞİNAYIZ DAP Holding Yönetim KuruluBaşkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy'ünulaşım altyapısı ve yeşil alan oranıylaİstanbul'un yükselen değeri olduğunubelirterek, "Çekmeköy bölgesininyabancısı değiliz. Bu bölgede ŞelaleVillage, Şelale Crown Center, ŞelalePremium, Space Center ve CentroFutura gibi projeleri hayata geçirdik"dedi. Çekmeköy'ü Anadolu Yakası'nınGöktürk'ü olarak niteleyen Yılmaz,"Hem İstanbul'un karmaşasındanuzakta hem de ulaşım ağlarına birkaç dakikalık mesafedeki bu bölgedeDAP Yapı kalitesi ve konforunuyaşatacağız" diye konuştu.
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