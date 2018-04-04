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’un en kıymetli arsaları ’ın oldu

GYO’nun bir hafta arayla gerçekleştirdiği iki dev arsa ihalesinde ipi Holding göğüsledi. Şirket ’un en değerli arsaları arasında gösterilen Nişantaşı ve Çekmeköy arsaları için yaklaşık toplam 2.9 milyon lira teklif etti

İstanbul’un en kıymetli arsaları DAP’ın oldu
DAP Holding, yüksek konut kredi faizleri ve artan maliyetler sebebiyle durgunluğun eşiğine gelen inşaat sektörüne rağmen yatırımlarına hız verdi. Emlak Konut GYO'nun bir hafta arayla düzenlediği iki ihalede ipi göğüsleyen şirket, 'un en kıymetli arsaları arasında gösterilen Nişantaşı ve Çekmeköy arsaları için toplam yaklaşık 2.9 milyon lira teklif etti. Holding ayrıca İstanbul Koşuyolu'nda yine Emlak Konut GYO'nun arsası üzerinde Validebağ Konakları projesini hayata geçiriyor. GYO'nun Nişantaşı Teşvikiye'de yer alan Marmara Üniversitesi Kampüsü arsası için düzenlediği ihalede 1 milyar 763 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, bu kez de Çekmeköy ihalesinde ipi göğüsleyen isim oldu. Ortaklık, 155 bin 56 metrekarelik arsaya 1 milyar 111 milyon 100 bin lira satış geliri, 355 milyon 552 bin lira da Emlak Konut GYO payı teklif etti. Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy arsası üzerinde 87 bin 509 metrekare inşaat yapabilecek. Karma konseptte geliştirilecek olan projede, zemin üzerinde 5 kat olarak tasarlanan ticari üniteler ve konutların yanı sıra eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak.

ÇEKMEKÖY'E AŞİNAYIZ
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy'ün ulaşım altyapısı ve yeşil alan oranıyla İstanbul'un yükselen değeri olduğunu belirterek, "Çekmeköy bölgesinin yabancısı değiliz. Bu bölgede Şelale Village, Şelale Crown Center, Şelale Premium, Space Center ve Centro Futura gibi projeleri hayata geçirdik" dedi. Çekmeköy'ü 'nın Göktürk'ü olarak niteleyen Yılmaz, "Hem İstanbul'un karmaşasından uzakta hem de ulaşım ağlarına bir kaç dakikalık mesafedeki bu bölgede DAP Yapı kalitesi ve konforunu yaşatacağız" diye konuştu.


YAVUZ KARAMAN
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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