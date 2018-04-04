Hileli ürün satan tazminat ödeyecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile geriçağırma müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "İmalatçıya sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Ürün sorumluluğu tazminatıyla da imalatçı, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekleyükümlü kılınıyor" dedi. Tasarıyla bütün işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmesi zorunlu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.