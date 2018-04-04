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satan tazminat ödeyecek

Hileli ürün satan tazminat ödeyecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile geri çağırma müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "İmalatçıya sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Ürün sorumluluğu tazminatıyla da imalatçı, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor" dedi. Tasarıyla bütün işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmesi zorunlu olacak.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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