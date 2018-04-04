Enflasyon 8 ayın en düşüğünde

Büyümede G20 birincisi olan, ihracatta 15.1 milyar dolarile aylık bazda rekora imza atanTürkiye, enflasyonu düşürmeyolunda emin adımlarla ilerliyor.Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) Mart'ta yüzde 0.99arttı. 4 aydır aralıksız düşüşünüsürdüren yıllık enflasyon yüzde10.23 ile 8 ayın en düşükseviyesine geriledi. Böyleceyıllık enflasyonda Kasım 2017'degörülen 14 yılın zirvesinden(yüzde 12.98) düşüş eğilimidevam ederken, toplamda 2.75baz puanlık düşüş gerçekleşti.
FİYATLAR DEĞİŞTİ Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94, lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış kaydedildi. Mart'ta aylık bazda endekste yer alan gruplarda düşüş görülmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık bazda değişim olmadı. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde15.41 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13.41 ile ulaştırma, yüzde 11.67 ile lokanta ve oteller, yüzde 10.87 ile eğitim izledi. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 54.57 ilekarnabaharda oldu. Karnabaharı, yüzde 23.4 ile sivri biber, yüzde 17.18 ile mandalina izledi.
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