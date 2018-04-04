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8 ayın en düşüğünde

4 aydır aralıksız düşüşünü sürdüren yıllık , ’ta yüzde 10.23 ile 8 ayın dip seviyesine geriledi

Enflasyon 8 ayın en düşüğünde
Büyümede G20 birincisi olan, ihracatta 15.1 milyar dolar ile aylık bazda rekora imza atan , u düşürme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tüketici Fiyatları Endeksi () 'ta yüzde 0.99 arttı. 4 aydır aralıksız düşüşünü sürdüren yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2017'de görülen 14 yılın zirvesinden (yüzde 12.98) düşüş eğilimi devam ederken, toplamda 2.75 baz puanlık düşüş gerçekleşti.



FİYATLAR DEĞİŞTİ
Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94, lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış kaydedildi. Mart'ta aylık bazda endekste yer alan gruplarda düşüş görülmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık bazda değişim olmadı. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 15.41 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13.41 ile ulaştırma, yüzde 11.67 ile lokanta ve oteller, yüzde 10.87 ile eğitim izledi. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 54.57 ile karnabaharda oldu. Karnabaharı, yüzde 23.4 ile sivri biber, yüzde 17.18 ile mandalina izledi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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