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900 bin işçi muradına erdi

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 900 bini aşkın taşeron işçinin kadroya geçtiğini belirterek, ‘Taşeron işçilerin gelirleri ve çalışma koşullarında iyileştirmeler olacak’ dedi

900 bin işçi muradına erdi
Müjdeler hayata geçti; taşeron işçilerin sürekli işçi, 4C'lilerin de 4B kadrosuna geçiş süreci tamamlandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi. Sarıeroğlu, rakamların halen sisteme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
● Cumhurbaşkanlığı'nda 819, Başbakanlık'ta bin 221, 'nda 148 bin 489, Çalışma Bakanlığı'nda 7 bin 480, 'nda 31 bin 908, Aile Bakanlığı'nda 31 bin 991 kardeşimiz kadroya geçti.
● Güvenlik soruşturmasıyla ilgili 81 ilde 3 bin 300'ü aşan ilgili kuruluşlarda toplam 572 kişi bu süreçten faydalanamadı.
● Kamu'da işçi alımlarını yeniden dizayn eden çalışma başlattık.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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