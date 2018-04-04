900 bin işçi muradına erdi

Müjdeler hayata geçti; taşeron işçilerin sürekli işçi, 4C'lilerin de 4B kadrosuna geçiş süreci tamamlandı. ÇalışmaBakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi. Sarıeroğlu, rakamların halen sisteme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ● Cumhurbaşkanlığı'nda 819, Başbakanlık'ta bin 221, Sağlık Bakanlığı'nda 148 bin 489, Çalışma Bakanlığı'nda 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 31 bin908, Aile Bakanlığı'nda 31 bin991 kardeşimiz kadroya geçti. ● Güvenlik soruşturmasıyla ilgili 81 ilde 3 bin 300'ü aşan ilgili kuruluşlarda toplam 572 kişi bu süreçten faydalanamadı. ● Kamu'da işçi alımlarını yeniden dizayn eden çalışma başlattık.
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