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Maliye, alacağına da 60 ay taksit hazırlığında

Likiditeyi artıracak önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına ’nin de alınacağı belirtiliyor.

Maliye, KDV alacağına da 60 ay taksit hazırlığında
TBMM'de kabul edilen yasasında devreden KDV'nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen 'nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi. Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat'ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV'nin de alınacağı belirtiliyor.
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  • 03 Nisan 2018, Salı 09:05
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