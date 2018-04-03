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İşçiler kadroya kavuştu

Yasanın çıkmasından sonra başvuran işçiler için dün kadroya geçiş günü oldu.

İşçiler kadroya kavuştu
Kamudaki yüzbinlerce işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç dün sona erdi. Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından; kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüzbinlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başlayan kadroya geçiş serüveni, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazandı. Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma Bakanlığı'nca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı. Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listeler ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı. 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuştu.
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